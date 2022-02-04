شكرا لقرائتكم خبر عن أنا فيرارى.. صلاح يغنى مع نجوم الفراعنة فى الحافلة بعد الفوز على الكاميرون "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجيليزي، فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال احتفاله مع اللاعبين داخل حافلة المنتخب، بالتأهل إلى المباراة النهائية ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون وذلك على أنغام الأغاني والمهرجانات.

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من أختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.