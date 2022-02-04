شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: نطالب الكاف بتأجيل نهائى أفريقيا 24 ساعة لتكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى ضياء السيد، مدرب عام منتخب مصر، سعادته بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة السنغال، موجها الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش.

وقال السيد فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إنه يطالب الكاف بتأجيل المباراة النهائية 24 ساعة لتقام يوم الاثنين 7 فبراير بدلا من الأحد 6 فبراير، تحقيقا لتكافؤ الفرص، خاصة أن منتخب السنغال سيحصل على راحة أكثر من منتخب مصر بعدما لعب أمام بوركينا فاسو الأربعاء، فى الوقت الذى خاض فيه منتخب مصر 3 مباريات لجأ فيها للوقت الاضافى ما يعتبر ضغطا كبيرا على اللاعبين.

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا على حساب الكاميرون، للمرة العاشرة فى تاريخه ليكون أكثر منتخب يلعب المباراة النهائية بعد فك الاشتباك مع منتخب غانا.

كما حقق منتخب مصر الفوز الثاني تاريخيا على الكاميرون بضربات الترجيح بعد نهائي 1986، وفاز الفراعنة في مباراتهم الثالثة من أصل 5 مباريات لعبها أمام الكاميرون فى الأدوار الإقصائية.

وخاض منتخب مصر الوقت الإضافي 3 مرات خلال البطولة بمجموع دقائق 360 دقيقة ليكون أكثر المرات التي يلعب فيها الفراعنة تاريخيا طوال بطولة إفريقيا.

كما شارك 25 لاعبا من أصل 27 لاعبا مع المنتخب المصري خلال البطولة ليكون أكثر عدد من اللاعبين تاريخيا يشارك مع الفراعنة، ولم يتبق إلا الثنائي محمود جاد ومروان داوود لم يشاركا من قائمة الفراعنة.

وبات كارلوس كيروش رابع مدرب أجنبي يلعب المباراة النهائية مع منتخب مصر بعد جوزيف تيتكوس في 1959، مايك سميث 1986، هيكتوبر كوبر 2017.

تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا على حساب الكاميرون، للمرة العاشرة فى تاريخه ليكون أكثر منتخب يلعب المباراة النهائية بعد فك الاشتباك مع منتخب غانا.

كما حقق منتخب مصر الفوز الثاني تاريخيا على الكاميرون بضربات الترجيح بعد نهائي 1986، وفاز الفراعنة في مباراتهم الثالثة من أصل 5 مباريات لعبها أمام الكاميرون فى الأدوار الإقصائية.

وخاض منتخب مصر الوقت الإضافي 3 مرات خلال البطولة بمجموع دقائق 360 دقيقة ليكون أكثر المرات التي يلعب فيها الفراعنة تاريخيا طوال بطولة إفريقيا.

كما شارك 25 لاعبا من أصل 27 لاعبا مع المنتخب المصري خلال البطولة ليكون أكثر عدد من اللاعبين تاريخيا يشارك مع الفراعنة، ولم يتبق إلا الثنائي محمود جاد ومروان داوود لم يشاركا من قائمة الفراعنة.

وبات كارلوس كيروش رابع مدرب أجنبي يلعب المباراة النهائية مع منتخب مصر بعد جوزيف تيتكوس في 1959، مايك سميث 1986، هيكتوبر كوبر 2017.