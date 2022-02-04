شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: المنتخب الوطني تعرض لحرب نفسية فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى إسلام الشاطر إن المنتخب الوطنى تعرض لحرب نفسية خلال الثلاثة أيام الماضية قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيح وتأهلهم للنهائى.

وأضاف الشاطر خلال تقديمه برنامجه على قناة الأهلى: "بعض اللاعبين كانوا بيغسلوا ملابسهم بنفسهم من الخوف والمنتخب الوطني تعرض لحرب نفسية غير طبيعية قبل مباراة الكاميرون".

وتابع الشاطر: "كل المؤشرات تؤكد منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا في الكاميرون"، ووجه الشاطر رسالة إلى إيتو رئيس الاتحاد الكاميرونى قائلا: "قول الحق مصر عجبتك ولا لأ".

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبي أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.

وضم تشكيل منتخب مصر: محمد أبو جبل، أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد ، عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني ، عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل منتخب الكاميرون كلاً من : أونانا ، تولو - كاستيليتو - نجادو – فاي _ زامبو أنجيسا - أوم جويت - توكو ايكامبي - هونجلا – نجامالو وفينسينت أبوبكر.