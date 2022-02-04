شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: ليس من حق جاساما تعنيف صلاح وعلى كيروش التعلم من شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، عن عدم رضاه عن الأداء التحكيمي للجامبي جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون، في الدور نصف النهائي بأمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.

وقال سمير عثمان عبر برنامج "ملعب أون تايم": "جاساما نفذ كل ما توقعناه عنه، وكيف يتحدث بهذه الطريقة مع محمد صلاح، أنت حكم معك كروت رأيتني أخطأت تمنحني كارت لكن لا يحق لك أن تتحدث بهذه الطريقة مع اللاعب".

وأضاف: "كيروش تعامل بشكل خطأ مع جساما ومحمد شوقي كان ممتازاً في إدارة المباراة تهدئة اللاعبين، لا يجب أن تصدر الأزمات للاعبين في الملعب، خاصة أن جاساما لم يركز في الملعب ولكن كانت عينه على كيروش والجهاز الفني ووائل جمعة".

واصل عثمان: "في المباراة المقبلة أنت خسرت المدير الفني ومساعده في الملعب، وكان الله في عون الجهاز الفني المساعد".

واختتم: "جاساما حزين اليوم لأنه لم ينفذ مهمته، ولو كان لديه أي أمل في المنتخب الكاميروني كان سيساعدهم بشكل أكبر".

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من أختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.