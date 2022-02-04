شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة سينسيناتى لسيدات الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، منافسات دور الـ 16 ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأفريقية خلال الفترة بين 2 إلى 7 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة 3 لاعبات من مصر وهن: نوران جوهر، زينة مقوي، ومريم متولي.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبرايرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.