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اليوم.. انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة سينسيناتى لسيدات الإسكواش

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، منافسات دور الـ 16 ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأفريقية خلال الفترة بين 2 إلى 7 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة  3 لاعبات من مصر وهن: نوران جوهر، زينة مقوي، ومريم متولي.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبرايرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.

 

كما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد لرجال الاسكواش خلال شهر فبراير الجاري، وحافظ علي فرج لاعب وادي دجلة، على صدارته للتصنيف العالمي للرجال للشهر السادس على التوالي، وذلك منذ تربعه على قمة التصنيف في سبتمبر الماضي.

بينما حافظ النيوزلاندي بول كول على مركزه في التصنيف الثاني عالمياً، وذلك بعد خسارته للقب بطولة موتور سيتي وخروجه من نصف نهائي البطولة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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