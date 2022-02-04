شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يصالح محمد شريف بعد صعود منتخب مصر إلى نهائى أمم أفريقيا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على مصالحة لاعبه محمد شريف بعد صعود الفراعنة لنهائى كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى الكاميرون.

وقام كيروش بإشراك محمد شريف في الدقيقة 105 من عمر الوقت الإضافي قبل أن يقرر سحبه من جديد والدفع بأحمد سيد زيزو في الدقيقة 117، ووضح الغضب على اللاعب بعد خروجه من الملعب.

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبي أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.

وضم تشكيل منتخب مصر: محمد أبو جبل، أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد ، عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني ، عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل منتخب الكاميرون كلاً من : أونانا ، تولو - كاستيليتو - نجادو – فاي _ زامبو أنجيسا - أوم جويت - توكو ايكامبي - هونجلا – نجامالو وفينسينت أبوبكر.