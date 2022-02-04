شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: لم أشعر بخطورة الكاميرون الهجومية.. وتغيير شريف لم يكن فنيّا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، منتخب مصر بالفوز على الكاميرون والتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحول طرد كيروش وغيابه عن المباراة المقبلة قال في تصريحات تليفزيوينية: "وجود المدرب في المدرج غير على الخط، كون اللاعبين دائما ينظرون إلى المدير الفني على الخط"، مضيفا: "كيروش بعد الطرد تواصل مع الجهاز الفني وبدأ يجهز الأسماء التي ستتصدى لركلات الجزاء".

وأضاف غريب: "لم أشعر طوال المباراة أن منتخب مصر سيتلقى هدفا، الإرهاق ظهر على لاعبي الكاميرون، خاصة فينسيت أبو بكر الذي يعد أفضل لاعبي الخصم"، مشيدا بأداء لاعبي الفراعنة فى ظل غياب بعض اللاعبين، خاصة أحمد حجازي.

وأشار غريب إلى أن حكم المباراة بكاري جاساما تأثر باعتراض اتحاد الكرة على إدارته للمباراة، مضيفا: "تغيير محمد شريف لم يكن فنيا، بل لركلات الترجيح فقط، كيروش أجبر على التغيير كون تريزيجيه ورمضان صبحي، ومحمد صلاح كانوا سيتصدون لركلات الترجيح". وأكمل: "شريف لاعب كبير وقامة، وهداف الدوري، وظروف ركلات الترجيح هى التى حكمت الأمور".