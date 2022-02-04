شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: جاساما حجّم لاعبى مصر.. والجهاز الفنى استعد نفسيا للكاميرون "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، منتخب مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لمواجهة السنغال. وقال جهاد جريشة في تصريحات تليفزيوينية: "بكاري جاساما لم يحتسب خطأ تحكيميا ضد منتخب مصر، لكن طوال المباراة كان هناك تحجيم لأداء لاعبي مصر"، مؤكدا أن الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر استعدوا نفسيا بشكل جيد للمباراة.
وأكد جريشة: "حكم النهائي بين مصر والسنغال سيكون مرضيا للمنتخبين"، معربا عن أمله في قدرة الفراعنة على التتويج بالبطولة.
وضرب المنتخب الوطني موعداً مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1. ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في التاسعة مساء الأحد المقبل والموافق 6 فبراير.
وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.
تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب الوطني، عن مباراة مصر القادمة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء خلال إحدى الكرات المشتركة مع لاعبي الكاميرون.