جهاد جريشة: جاساما حجّم لاعبى مصر.. والجهاز الفنى استعد نفسيا للكاميرون "فيديو"

القاهرة - سامية سيد - هنأ جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، منتخب مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لمواجهة السنغال. وقال جهاد جريشة في تصريحات تليفزيوينية: "بكاري جاساما لم يحتسب خطأ تحكيميا ضد منتخب مصر، لكن طوال المباراة كان هناك تحجيم لأداء لاعبي مصر"، مؤكدا أن الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر استعدوا نفسيا بشكل جيد للمباراة.

وأكد جريشة: "حكم النهائي بين مصر والسنغال سيكون مرضيا للمنتخبين"، معربا عن أمله في قدرة الفراعنة على التتويج بالبطولة.

وضرب المنتخب الوطني موعداً مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1. ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في التاسعة مساء الأحد المقبل والموافق 6 فبراير.