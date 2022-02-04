شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم لـ عمار بعد إصابته بالصليبى: إن شاء الله ترجع أقوى من الأول يا بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة دعم وتحفيز لعمار حمدي زميله بالفريق الأحمر، بعد إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في تدريبات الأهلي.

وكتب عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "عرفت قبل الماتش وكان نفسي أكلمك قبل الماتش أقولك أنت مؤمن بقضاء ربنا ربنا يشفيك يا خويا، إن شاء الله ترجع أقوى وأحسن من الأول يا بطل".



محمد عبد المنعم

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من أختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.