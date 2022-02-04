شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: نلعب تحت أى ظروف.. وسنستعد جيدا للسنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان صبحي، لاعب المنتخب الوطني، أن لاعبي المنتخب لعبوا تحت أي ظروف، مشيراً إلى أن منتخب الكاميرون فاز في نهائي 2017، والفوز اليوم كان مهما لنا وهدفنا إسعاد الجمهور المصرى.
وقال رمضان صبحي في تصريحات عقب المباراة: "شاركت في المباراة الأولى ضد نيجيريا ثم شاركت كبديل ضد المغرب والكاميرون، كنت جاهزا للمشاركة في أي وقت لمساعدة الفريق".
وتابع رمضان صبحي: "المباراة النهائية ستكون صعبة، ونلعب تحت أي ظروف، ونُجرى علميات الاستشفاء كل يوم مرتين أو ثلاثة وسوف نتدرب جيدا لمواجهة السنغال والتتويج بالبطولة".
وضرب المنتخب الوطني موعداً مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1. ويلتقى المنتخب الوطني نظيره السنغالي في التاسعة مساء الأحد المقبل والموافق 6 فبراير.
وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.
تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب الوطني، عن مباراة مصر القادمة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء خلال إحدى الكرات المشتركة مع لاعبي الكاميرون.