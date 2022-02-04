شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: نلعب تحت أى ظروف.. وسنستعد جيدا للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان صبحي، لاعب المنتخب الوطني، أن لاعبي المنتخب لعبوا تحت أي ظروف، مشيراً إلى أن منتخب الكاميرون فاز في نهائي 2017، والفوز اليوم كان مهما لنا وهدفنا إسعاد الجمهور المصرى.

وقال رمضان صبحي في تصريحات عقب المباراة: "شاركت في المباراة الأولى ضد نيجيريا ثم شاركت كبديل ضد المغرب والكاميرون، كنت جاهزا للمشاركة في أي وقت لمساعدة الفريق".

وتابع رمضان صبحي: "المباراة النهائية ستكون صعبة، ونلعب تحت أي ظروف، ونُجرى علميات الاستشفاء كل يوم مرتين أو ثلاثة وسوف نتدرب جيدا لمواجهة السنغال والتتويج بالبطولة".

وضرب المنتخب الوطني موعداً مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1. ويلتقى المنتخب الوطني نظيره السنغالي في التاسعة مساء الأحد المقبل والموافق 6 فبراير.