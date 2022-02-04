شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الوزيري: ربنا نصرنا بمجهود الرجال وكل الظروف كانت ضدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيف الوزيري، رئيس شركة بريزنتيشن، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

وقال الوزيري في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "كنا مؤمنين من اليوم الأول بأهمية دعم المنتخب لأننا نعلم أن البطولة صعبة جداً من كل النواحى، سواء من التنظيم أو التحكيم كما رأينا، ولذلك قررنا أن نوفر رحلات جماهيرية لتشجيع المنتخب".

وأضاف الوزيرى: "ربنا نصرنا بمجهود الرجال وكل الظروف كانت ضدنا فى مباراة الكاميرون ولكن في النهاية فوزنا". وواصل: "بريزنتيشن والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررا دعم المنتخب بطائرة مشجعين إلى الكاميرون، وأتمنى أن نصل لعشرين طائرة، وسنشارك بهذه الطائرة مع مبادرة حياة كريمة لأهلنا في القرى".

وأكمل الوزيرى: "أتمنى أن يتفاعل معنا رعاة المنتخب في هذه المبادرة، وأن يساهموا بطائرات مشجعين بالإضافة للطائرتين التابعتين لبريزنتيشن والمتحدة للخدمات الإعلامية".

واختتم: "لم نكن لنصل ما وصلنا إليه بدون دعم الدولة وشركائنا جميعاً في سوق الاستثمار الرياضي، واليوم أعلنا عن شراكة كبيرة فى سوق الاستثمار الرياضي، ونتمنى أن نجنى ثمارها في الفترة القادمة".

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.