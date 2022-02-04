شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحطم 4 أرقام قياسية بعد تخطى الكاميرون وبلوغ النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا على حساب الكاميرون، للمرة العاشرة فى تاريخه ليكون أكثر منتخب يلعب المباراة النهائية بعد فك الاشتباك مع منتخب غانا.

كما حقق منتخب مصر الفوز الثاني تاريخيا على الكاميرون بضربات الترجيح بعد نهائي 1986، وفاز الفراعنة في مباراتهم الثالثة من أصل 5 مباريات لعبها أمام الكاميرون فى الأدوار الإقصائية.

وخاض منتخب مصر الوقت الإضافي 3 مرات خلال البطولة بمجموع دقائق 360 دقيقة ليكون أكثر المرات التي يلعب فيها الفراعنة تاريخيا طوال بطولة إفريقيا.

كما شارك 25 لاعبا من أصل 27 لاعبا مع المنتخب المصري خلال البطولة ليكون أكثر عدد من اللاعبين تاريخيا يشارك مع الفراعنة، ولم يتبق إلا الثنائي محمود جاد ومروان داوود لم يشاركا من قائمة الفراعنة.

وبات كارلوس كيروش رابع مدرب أجنبي يلعب المباراة النهائية مع منتخب مصر بعد جوزيف تيتكوس في 1959، مايك سميث 1986، هيكتوبر كوبر 2017.

تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا على حساب الكاميرون، للمرة العاشرة فى تاريخه ليكون أكثر منتخب يلعب المباراة النهائية بعد فك الاشتباك مع منتخب غانا.

كما حقق منتخب مصر الفوز الثاني تاريخيا على الكاميرون بضربات الترجيح بعد نهائي 1986، وفاز الفراعنة في مباراتهم الثالثة من أصل 5 مباريات لعبها أمام الكاميرون فى الأدوار الإقصائية.

وخاض منتخب مصر الوقت الإضافي 3 مرات خلال البطولة بمجموع دقائق 360 دقيقة ليكون أكثر المرات التي يلعب فيها الفراعنة تاريخيا طوال بطولة إفريقيا.

كما شارك 25 لاعبا من أصل 27 لاعبا مع المنتخب المصري خلال البطولة ليكون أكثر عدد من اللاعبين تاريخيا يشارك مع الفراعنة، ولم يتبق إلا الثنائي محمود جاد ومروان داوود لم يشاركا من قائمة الفراعنة.

وبات كارلوس كيروش رابع مدرب أجنبي يلعب المباراة النهائية مع منتخب مصر بعد جوزيف تيتكوس في 1959، مايك سميث 1986، هيكتوبر كوبر 2017.