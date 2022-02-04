حكم تونس هيثم قيراط طوق نجاه مصر .. محمد صلاح يخرج عن شعوره لأول مرة في تاريخه .. منتخب مصر يفسد مخطط جاساما الظالم

الشارقة - اميمة ياسر - على الرغم من تقديم اتحاد الكرة باحتجاج إلى الاتحاد الأفريقي على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون إلا أن الحكم لم يتوان على استخدام طريقته المعهودة لهزيمة الفراعنة ولكنه خرج يجر أذيال الهزيمة.

وأظهر بكاري جاساما الوجه القبيح للتحكيم الأفريقي في حضور لفيف من قيادات كرة القدم في العالم يتقدمهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان، إن الحكم الجامبي بكاري جاسما حكمًا ذكيًا؛ حيث قاد 8 نهائيات أفريقية.

وأضاف عثمان في تصريحات سابقة "لأكون صريحًا بكاري ذكي والاتحاد الأفريقي يعرف كيف يستغله في أشياء كثير فالطبيعي يلعب 8 نهائيات والأثيوبي باملاك تيسيما 4 نهائيات".

وتابع الحكم الدولي السابق:"ليس شرطًا أن يأتي الحكم على الفرقة بصور واضحة.. الحكم الذي يمتلك إمكانيات عالية يستطيع أن يضغط فرقة بالقانون نعم هذا ليس لعبا نظيفًا ولكن الاحتكاك بين اللاعبين مسألة تقديرية من حكم لأخر كذلك ربما ينتظر الطاقم الطبي ويصر عليه لعلاج لاعبًا بدلاً من خروجه من الملعب لتلقي العلاج".

وأتم حديثه بقوله:"بكاري علامة استفهام كبيرة جدًا بالنسبة ليا ربما لا تجد له خطأ في المباراة ولكن ضاغط فريق ما ولا تستطيع مسك خطأ واحد ضده".

خطة جاساما أشعلت غضب كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب وأدي إلى طرده وإنذار وائل جمعة ودار حوار استثنائي خرج فيه محمد صلاح عن شعوره لأول مرة في تاريخ الملك المصري.

جاساما يملك مباراة أخري قدم فيها نفس خطته في نهائي دور أبطال أفريقيا 2017 في مباراة العودة بين الأهلي والوداد وأدت لخسارة للعملاق الأحمر وهو ما دفع قائده عماد متعب للإشارة بإن الحكم تم رشوته ليقرر الكاف إيقاف المهاجم مباراتين.

وجاء وجود الحكم التونسي هيثم قيراط ليكون بمثابة طوق النجاه لمنتخب مصر من ظلم جاساما الذي لم يكن صاحب قرار إعادة أية ركلة جزاء تصدى لها محمد أبو جبل.