أول تعليق من أبو جبل بعد قيادته الفراعنة لنهائي أمم أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب محمد أبو جبل على سعادته بعد قيادته المنتخب المصري إلى التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، على حساب الكاميرون.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، على حساب الكاميرون بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب «باول بيا ستاديوم»، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور نصف نهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وقال أبو جبل في تصريحات بعد نهاية المباراة: «بهدي الفوز إلى اللاعبين والجماهير التي حرصت على حضور اللقاء والشعب المصري واتحاد الكرة.. وبشكر اللاعبين الذين لم يبخلوا بأي مجهود وقدرنا نوصل إلى ركلات الجزاء».

وأضاف: «قابلنا منتخبات قوية ومواجهات صعبة وقدرنا في كل مرة الفوز والتأهل.. اللاعبين مركزين لأخر لحظة.. وعندنا مسؤولية كبيرة وقدرنا نهزم الكاميرون».

وتابع: «واخدينها خطوة بخطوة.. ومباراة النهائي هتكون مختلفة.. وبشكر الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.. وبمجهودهم قدرت أعود من الإصابة في وقت قصير».

وسجل لمصر أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين وسجل للكاميرون أبو بكر وأضاع هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي وكلينتون موا نجي.

يذكر أن أبو جبل تصدي لركلتي ترجيح أمام الكاميرون.