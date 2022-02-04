«إيتو» يهنئ وزير الرياضة وجهاز المنتخب بالفوز على الكاميرون

الشارقة - اميمة ياسر - حرص صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم علي تهنئة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد فوز مصر على الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 .

وتنتظر الجماهير المصرية موعد مباراة مصر المقبلة أمام منتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حاليا بالكاميرون.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل 6 فبراير في التاسعة مساء على ملعب أوليمبي .

وضرب منتخب مصر موعدا أمام المنتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 عقب الفوز على الكاميرون .

وكان منتخب السنغال قد حقق الفوز علي بوركينا فاسو أمس بنتيجة 3/ 1 بربع النهائي .

وتأهل منتخب مصر إلي نهائي كأس الامم الإفريقية 2021 عقب الفوز على الكاميرون بركلات الترجيج 3/ 1 خلال نصف النهائي الذي أقيم بينهما على ملعب «باول بيا ستاديوم»، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور نصف نهائي من البطولة الإفريقية .

وسجل لمصر أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين .

وسجل للكاميرون أبو بكر وأضاع هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي وكلينتون موا نجي.

يذكر أن أبو جبل تصدي لركلتي ترجيح أمام الكاميرون.