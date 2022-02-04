محمد عبد المنعم أفضل لاعب في لقاء «الفراعنة» والكاميرون

الشارقة - اميمة ياسر - حصل محمد عبدالمنعم لاعب منتخب مصر على لقب أفضل لاعب في لقاء «الفراعنة» والكاميرون، في لقاء دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون بالفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير الجاري.

وتمكن منتخب مصر من التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح في لقاء نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وقدم منتخب مصر عرضًا مميزًا بأداء رجولي أمام الكاميرون الذي بدا خطيرًا جدًا في هجماته على دفاعات «الفراعنة».

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا، بعدما فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما باستاد أحمدو أهيدجو في إطار ربع النهائي.

في المقابل، تأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي بعدما أحبط مغامرة جامبيا بهدفين نظيفين، في إطار مباريات دور ربع النهائي.

وضرب منتخب مصر موعدًا مع السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية المقرر له يوم الأحد المقبل.