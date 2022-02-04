إشتباك بين هجوم ليفربول في كأس أفريقيا .. محمد صلاح يواجه ماني من أجل اللقب

الشارقة - اميمة ياسر - بلغ المنتخب المصري نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون، وذلك عقب فوزه على نظيره الكاميروني 3 /1 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المصري الذي سجل له أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين، فيما سجل للكاميرون فينسنت أبو بكر وأضاع هارون موكودي وجيم سليكي وكلينتون نجي.

وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية حيث سيواجه نظيره السنغالي في يوم الأحد المقبل، ليضع القدر محمد صلاح وساديو ماني وجهًا لوجه.

وسيلعب المنتخب الكاميروني مع بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث.