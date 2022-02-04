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عمرو أديب في أول تعليق له على فوز منتخب مصر على الكاميرون : تعرف تكلم كيروش بالبرتغالى وتقوله خليك هنا

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الشارقة - اميمة ياسر - في أول تعليق له على فوز متتخب مصر ، كتب الإعلامي عمرو أديب :

تعرف تعتذر تعرف تعترف تعرف تقدر تعرف تقولهم كنتوا روعه تعرف تقولهم غلطنا فى حقكوا .

وعن مدرب المتتخب قال أديب : تعرف تكلم كيروش بالبرتغالى وتقوله خليك هنا خليك بلاش تفارق نروح معاك الدوحه بلاش تفارق .

وتابع أديب قائلا : مش عارف اكتب مش عارف اكتب بس كنت واثق كنت متاكد ان الرجاله محدش يقدر عليهم ولا جمهور ولا ايتو ولا حكم ولا ارض .عزيمه مش موجوده عند حد . مش عايز منكوا حاجه ارجعوا بكره انتوا الابطال انتوا الابطال انتوا الابطال .

واختتم بجملة : تحيا مصر

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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