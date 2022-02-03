حارس الرائد ياغو يحاكي غروهي مع العميد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك نادي الرائد بحارسه الإسباني ياغو هيريرين خلال فترة الانتقالات الشتوية على الرغم من إصاباته، والتي ستأخذ فترة علاج طويلة مضى نصفها بعد أن أصيب في تجربة الزمالك المصري في معسكر الفريق الإعدادي في مصر في ديسمبر الماضي والذي سبق مواجهة فريق الهلال في دور الـ16 لبطولة كاس ولي العهد.

وتتمثل إصابة الحارس الرائدي في تعرضه لتمزق عضلي في عضلة الساق والوتر العرقبي والتي تتطلب علاجا يصل إلى 3 أشهر، حيث أمضى النصف الأول من العلاج في بلاده إسبانيا على أن يستكمل النصف الآخر من برنامجه خلال الأيام المقبلة بمقر النادي ببريدة.

وكانت الجماهير الرائدية طالبت إدارة النادي بإحلال حارس بديل عنه في فترة الانتقالات الشتوية إلى جانب المطالبة بإلغاء عقد اللاعب الغاني اتسو كريستيان، إلا أن الإدارة أصرت على موقفها في الثبات على العنصر الأجنبي الحالي، والعمل على إقالة الجهاز الفني الإسباني بقيادة بابلو ماشين خلال فترة التوقف الحالي لأيام الفيفا والتعاقد مع البرتغالي جواو بيدرو الذي بدأ مهمته مع الفريق قبل استئناف الدوري لمواجهة فريق الاتفاق.

وتحاكي قصة الإسباني ياغو هيريرين وجماهير ناديه بضرورة البحث عن بديل عنه لطول فترة غيابه التي قد تتجاوز الـ3 الأشهر القصة الشهيرة مع حارس مرمى فريق الاتحاد الكروي البرازيلي مارسيلو غروهي الذي تعاقد معه النادي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2018 ــ 2019 إلا أن الإصابة التي تعرض لها في آخر مباراة له مع فريقه في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس أمام فريق ريفربليت الأرجنتيني وتسببت في كسر أحد ضلوعه، وتطلب على إثرها إجراء عملية جراحية بإسبانيا في 2018 جعلت الإدارة الاتحادية تصر على موقفها في التعاقد معه والانتظار 10 أشهر لحين تعافيه من الإصابة بعد التأهيل لإيمانها بمقدرة الحارس على خدمة الفريق وأنه الضالة التي يسعى لكسبها بالرغم من حالة الغضب الجماهيري آنذاك.