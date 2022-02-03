الأهلي يبحث عن الفوز الغائب أمام التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مواجهات الجولة الـ18 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره التعاون مساء غد السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

ويبحث الأهلي عن الفوز الغائب أمام ضيفه التعاون بعد فترة طويلة لم يستطع فيها النادي الغربي تحقيق الانتصار أمام خصمه، ويعود الفوز الأخير للأهلي أمام التعاون إلى موسم 2019-2020 في لقاء الدور الأول عندما انتهى اللقاء بنتيجة 3-1 ومن بعد ذلك تواجه الفريقان 4 مرات لم يفز التعاون في ثلاث مواجهات وحضر التعادل في اللقاء الأخير.

من جهته يسعى مدرب الأهلي بيسينك هاسي لتحقيق الفوز ولا غيره لتحسين ترتيب الفريق والمضي قدما نحو مراكز أعلى من المركز الحالي، والحفاظ على سلسلة عدم الخسارة للجولة الرابعة على التوالي بعد أن تعادل في لقاءين وحقق الانتصار في لقاء وحيد في الجولات الثلاث الأخيرة الماضية.

وينتظر هاسي التقرير الطبي لحالة اللاعب عبدالرحمن غريب لمعرفة جاهزية اللاعب وشفائه من الإصابة العضلية الأخيرة والتي لحقت به خلال مواجهة ضمك في الجولة الماضية وبحث مدى مشاركة غريب والاستفادة من خدماته خلال لقاء التعاون.

على الطرف الآخر يدخل التعاون هذا اللقاء لتأكيد تفوقه أمام مستضيفه الأهلي خلال مواجهات الفريقين الأخيرة باحثا عن الفوز بعد تعثره بالخسارة في الجولتين الماضيتين أمام الهلال والنصر.

ويقبع التعاون في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة مما يجعل لقاءه غدا مهما للهروب من مناطق الخطر.

يذكر أن لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

قبل المواجهة:

