وصول سفينة سانت هيلينا استعدادا لبطولة اكستريم إي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعدادا لسباق «ديزرت أكس بري»، وصلت سفينة «سانت هيلينا» أمس إلى المملكة، وهو السباق الافتتاحي لبطولة «اكستريم إي» في موسمها الثاني، الذي تستضيفه مدينة نيوم في 19 و20 فبراير الحالي. وتضم السفينة السيارات والمعدات للسباق بعد أن غادرت ميناء «بول» في دورست بالمملكة المتحدة، بعد سباق «جوراسيك أكس بري» الذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي، وشهد فوز فريق «روزبرغ أكس رايسينغ» بلقب البطولة بعد نهاية دراماتيكية للموسم الأول، وشقت طريقها نحو السعودية، إذ غادرت في بداية شهر يناير، حاملة معها شحنات سباق «اكستريم إي»، وعلى مدار الأسابيع الماضية، سافرت «سانت هيلينا» عبر البحر الأبيض المتوسط إلى بورسعيد في مصر قبل أن تمر عبر قناة السويس لتصل إلى ضبا حيث رست قبل بدء فعاليات سباق «ديزرت أكس بري».



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