شكرا لقرائتكم خبر في سلسلة هي الأطول بتاريخه.. أبها لا يخسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد انتصر أبها في أربعة لقاءات، وتعادل في ثلاثة لقاءات بدون أن يخسر، وكان من بين تلك اللقاءات مواجهات كبيرة خرج منها بنتائج جيدة حيث حقق الفوز أمام الأهلي في الجولة الـ12 بنتيجة 2-0 وكانت هذه المباراة هي الانطلاقة لأبها نحو الصعود في سلم الترتيب، كما استطاع التعادل إيجابيا أمام الهلال والشباب بالنتيجة ذاتها بهدف لمثله.
ومكنت هذه النتائج أبها من القفز في سلم الترتيب بعد أن كان في المركز الـ14 بنهاية لقاءات الجولة الـ11 وبرصيد نقطي 10 نقاط ليصل إلى المركز الـ7 بعد فوزه في الجولة الماضية الـ18 أمام الاتفاق بنتيجة 2-1 رافعا رصيده إلى 25 نقطة، ليسجل صعودا لافتا في سلم الترتيب هرب من خلال هذه النتائج من مناطق الخطر.
وشهدت هذه السلسلة تسجيل أبها أحداثا للمرة الأولى للفريق خلال مشاركاته في دوري المحترفين السعودي، حيث استطاع تحقيق الانتصار الأول له أمام فريقي الرائد والباطن، ولم يسبق له أن تغلب عليهما من قبل، كما حقق الفوز أمام الاتفاق على ملعب الأخير للمرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين.
أرقام أبها في الجولات السبع الأخيرة:
- حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في ثلاث ولم يخسر
- جمع الفريق 15 نقطة مكنته من الوصول للمركز الـ7 بدلا من 14
- سجل أبها 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف
- حقق الفوز الأول له أمام الرائد بعد 8 مواجهات في دوري المحترفين
- حقق الفوز الأول له أمام الباطن بعد 3 مواجهات في دوري المحترفين
- سجل الانتصار الأول له أمام الاتفاق على ملعب الأخير* تجنب الخسارة في 7 جولات متتالية وهي السلسلة الأطول للفريق في دوري المحترفين
كانت هذه تفاصيل خبر في سلسلة هي الأطول بتاريخه.. أبها لا يخسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.