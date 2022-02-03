شكرا لقرائتكم خبر في سلسلة هي الأطول بتاريخه.. أبها لا يخسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها سلسلة من النتائج الإيجابية في الجولات السبع الأخيرة ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث استطاع تجنب الخسارة في سلسلة هي الأطول في مسيرة الفريق خلال مشاركاته في دوري المحترفين السعودي بعد أن بلغت 7 لقاءات متتالية.

وقد انتصر أبها في أربعة لقاءات، وتعادل في ثلاثة لقاءات بدون أن يخسر، وكان من بين تلك اللقاءات مواجهات كبيرة خرج منها بنتائج جيدة حيث حقق الفوز أمام الأهلي في الجولة الـ12 بنتيجة 2-0 وكانت هذه المباراة هي الانطلاقة لأبها نحو الصعود في سلم الترتيب، كما استطاع التعادل إيجابيا أمام الهلال والشباب بالنتيجة ذاتها بهدف لمثله.

ومكنت هذه النتائج أبها من القفز في سلم الترتيب بعد أن كان في المركز الـ14 بنهاية لقاءات الجولة الـ11 وبرصيد نقطي 10 نقاط ليصل إلى المركز الـ7 بعد فوزه في الجولة الماضية الـ18 أمام الاتفاق بنتيجة 2-1 رافعا رصيده إلى 25 نقطة، ليسجل صعودا لافتا في سلم الترتيب هرب من خلال هذه النتائج من مناطق الخطر.

وشهدت هذه السلسلة تسجيل أبها أحداثا للمرة الأولى للفريق خلال مشاركاته في دوري المحترفين السعودي، حيث استطاع تحقيق الانتصار الأول له أمام فريقي الرائد والباطن، ولم يسبق له أن تغلب عليهما من قبل، كما حقق الفوز أمام الاتفاق على ملعب الأخير للمرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين.

أرقام أبها في الجولات السبع الأخيرة:

