كورونا يضرب أسوار القلعة الحمراء قبل مواجهة مونتيري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهل الأهلي المصري بطل أفريقيا مشواره السابع في كأس العالم للأندية في ضيافة الإمارات من 3 إلى 12 من هذا الشهر، بمواجهة مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية عند الـ7:30 من مساء غد على ملعب استاد محمد بن زايد آل نهيان بنادي الوحدة والمتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا من عشاق القلعة الحمراء المصريين وعشاق الكرة الجميلة في الوطن العربي، ويعتبر اللقاء الثالث الذي يجمع الفريقين بنفس البطولة وكلا اللقاءين كسبها مونتيري.

الغيابات تضرب خطوط الفريق

يخوض الأهلي اللقاء وسط ظروف صعبة تتمثل في إصابة مدربه ونجم الدفاع المغربي بدر بانون بفيروس كورونا، كما أنه سيفتقد للاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا بالكاميرون.

المشاركة السابعة للأهلي المصري مختلفة عن سابقاتها فبطل مصر وأفريقيا سيعاني كثيرا من الغيابات والتي ضربت كل خطوط الفريق فالحراسة ستفتقد الشناوي المشارك مع المنتخب والمصاب في نفس الوقت بلقاء ساحل العاج بدور الـ16 بينما الدفاع يفتقد للثلاثي بدر باونو للإصابة وأكرم توفيق المصاب بالرباط الصليبي في بطولة مع الفراعنة وأيمن أشرف مع المنتخب أما وسط الميدان سيفتقد لعمر السولية مصدر القوة والخبرة في العمق الدفاعي كما يغيب كوكا ومحمد متولي ومحمد شريف وصلاح محسن.

الأهلي الأكثر مشاركة

وبرغم الغيابات يسعى الجنوب أفريقي مدرب الأهلي تعويض هذه الأسماء وتقديم مباراة كبيرة ينجح من خلالها للفوز والتأهل لملاقاة بالميراس البرازيلي في نصف النهائي ومن المتوقع أن يشارك في الهجوم طاهر محمد خاصة قي ظل عدم جاهزية بيرسي تاو المصاب بإصابة عضلية وعلي لطفي تحت الخشبات الثلاث بديلا عن الشناوي بينما في خط الدفاع مجهز رامي ربيعة ومحمد هاني وياسر إبراهيم وعلي معلول وفي متوسط الميدان اليود يانج وعمار حمدي وأفشة والشحات وأحمد عبدالقادر.

مونتيري هو الآخر غاب عن تمارينه الماضية الاستعدادية للبطولة عدد كبير من اللاعبين المنضمين للمشاركة في تصفيات أمريكا الشمالية واللاتينية مع منتخب المكسيك والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وسيكونون جاهزين للقاء بعد انضمامهم مباشرة فور انتهاء اللقاءات الدولية.

الأهلي المصري صاحب ثاني أكثر المشاركات في مونديال العالم بـ7 مرات بعد أوكلاند سيتي صاحب المشاركات العشر.

ويبحث الأهلي عن الفوز من أجل تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث الذي حققه في نسخة 2020م ورد الدين للفريق المكسيكي بينما مونتيري يريد أن يؤكد أن الثالثة ثابتة.

نقاط قبل اللقاء:

