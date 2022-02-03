وزير الرياضة يرأس وفد المملكة في الأولمبياد الشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أمس إلى العاصمة الصينية بكين، ليرأس وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، التي تنطلق غدا الجمعة وتستمر حتى الـ20 من فبراير الحالي في بكين.

وتشارك المملكة لأول مرة في الأولمبياد الشتوي عن طريق لاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي، الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب، كونه أول سعودي يشارك في الدورات الشتوية، وذلك في مسابقة التزلج الألبي Alpine Skiing وتحديدا في رياضة التزلج على المنحدرات العملاقة Giant Slalom، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر الماضي.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل «إن الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل القيادة مكننا من المشاركة للمرة الأولى في تاريخ المملكة بدورة الألعاب الشتوية، الأمر الذي سيمنح كل المواهب السعودية التميز في المحافل الدولية كافة، وسيقود الرياضة إلى مزيد من التطور في مختلف الألعاب».