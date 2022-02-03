ضربة للمنتخب المصري في المواجهة المقبلة بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تلقى عمر كمال عبدالواحد ظهير أيمن المنتخب المصري، بطاقة صفراء خلال مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأشهر الحكم الجامبي بكاري جاساما البطاقة الصفراء لعمر كمال الثانية له في البطولة، ليتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة.

وكان عمر كمال تلقى بطاقة صفراء خلال مواجهة مصر والمغرب بالدور ربع النهائي من البطولة، والتي تخطاها المنتخب المصري بهدفين لهدف.

وتقام المباراة النهائية التاسعة مساء الأحد المقبل، فيما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء السبت.

وتأهل المنتخب السنغالي للمباراة النهائية، فيما ينتظر منتخب بوركينا فاسو الخاسر من مصر والكاميرون لمواجهته بمواجهة تحديد المركز الثالث.