ماذا تقول لوائح فيفا عن حقوق الأهلي بعد إصابة عمار حمدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعرض عمار حمدي لاعب الأهلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي سيعده عن المشاركة في كأس العالم، مع ابتعاده عن ممارسة كرة القدم عدة أشهر.

ونرصد من خلال هذه السطور، النتائج المترتبة على إصابة عمار حمدي بناء على ما يرد من نصوص في لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، المنظمة لكأس العالم للأندية.

التأمين

تقول المادة 5 الخاصة بإلتزامات الفريق المشارك، فقرة 2 بند (ز) أنا على الأندية المشاركة: "ضمان توفير التأمين الكافي لتغطية أعضاء وفودهم وأي أشخاص آخرين يقومون بواجبات نيابة عنهم ضد جميع المخاطر ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإصابة والحوادث والمرض والسفر مع مراعاة قواعد أو لوائح فيفا ذات الصلة".

بناء على ذلك فإن إصابة عمار حمدي تخضع للتأمين الصحي الذي قام به النادي على لاعبيه قبل المشاركة في البطولة.

الحق في الاستبدال

يحق للأهلي استبدال اللاعب الذي تواجد في القائمة النهائية، وذلك في حالة تعرضه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة للفريق في المسابقة.

وتقول المادة 24 فقرة 3: "يمكن استبدال اللاعب المدرج في القائمة النهائية بلاعب من القائمة المؤقتة فقط في حالة الإصابة الخطيرة أو المرض حتى 24 ساعة قبل بدء المباراة الأولى لفريقه."

وتابع: "سيتم ترشيح البديل من قبل النادي المشارك، والذي سيبلغ الفيفا بذلك. عند استلام وقبول تقييم طبي مكتوب مفصل بإحدى اللغات الرسمية للفيفا، ستصدر اللجنة الطبية للفيفا، ممثلة بالمسؤول الطبي العام للفيفا، شهادة تفيد بأن الإصابة أو المرض خطير بما يكفي للوقاية اللاعب الذي شارك في كأس العالم 2021."

وأضاف: "يجب على اللاعبين المصابين الذين تم استبدالهم إعادة اعتمادهم إلى فيفا، وفقًا لذلك، لن يتم اعتبار اللاعبين الذين أعادوا اعتمادهم أعضاء في القائمة النهائية للنادي المشارك."