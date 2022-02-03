كاف يخفف عقوبات منتخب مصر بعد مشادة مباراة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الطعن الذي قدمه نظيره المصري، على العقوبات الموقعة على عدد من لاعبي منتخب مصر.

كانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي أصدرت عدة عقوبات على عدد من لاعبي منتخب مصر وعناصر طاقمه الفني، بسبب مشادة مع لاعبي المغرب عقب مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، الأحد الماضي.

ونشر اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا اليوم الخميس قال فيه: "في إطار السعي المستمر وبعد جهود واتصالات مكثفة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقدت لجنة الانضباط في (كاف) جلسة اليوم الخميس لنظر الالتماس المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على القرارات التي تم اتخاذها ضد منتخب مصر عقب مباراته أمام المغرب".

وأضاف: "تقرر عقب الجلسة إلغاء عقوبة الإيقاف مباراتين الصادرة بحق اللاعب مروان داوود، كما تم تخفيض العقوبة المالية الموقعة على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إلى 50 ألف دولار بدلا من 100 ألف دولار".

ومن المقرر أن يسدد الاتحاد المصري 25 ألف دولار فقط، بينما تم رهن ال25 الف الأخرى بتكرار الواقعة من المدير الفني.

وقررت لجنة الانضباط الإبقاء على عقوبة إيقاف روجر دو سا، مساعد كيروش 4 مباريات، كما هي.