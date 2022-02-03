"رباط صليبي أخر".. ضربة للأهلي قبل مواجهة مونتيري بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم .

وتعرض عمارلإصابة قوية في الركبة، أثناء مشاركته في التقسيمة خلال المران الجماعي للفريق مساء اليوم الخميس استعدادا لافتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

ونشر الأهلي فيديو لعمار وهو يغادر باكيا بصحبة طبيب الفريق قبل التوجه لأحد المستشفيات القريبة للخضوع لآشعة رنين على الركبة.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود 6 لاعبين بشكل رسمي في مونديال العالم للاندية حيث تأكد بشكل نهائي غياب أكرم توفيق بعد جراحة ناجحة إصابة الرباط الصليبي وأيضاً بيرسي تاو بسبب مزق في العضلة الأمامية وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا بسبب مضاعفات فيروس كورونا وصلاح محسن لإجراء جراحة في مشط القدم ومحمود متولي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي وخرجوا كلهم من القائمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل الكونكاكاف في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السبت القادم، في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.