إعلان عن ديربي عربي.. الجزيرة يكتسح بيراي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز نادي الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المنظم على بيراي بطل تاهيتي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن كأس العالم للأندية على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

شهدت المباراة إلغاء 3 أهداف عن طريق تقنية حكم الفيديو المساعد، الأولى بسبب لمسة اليد، أما الثناية والثالثة بداعي التسلل.

وسيواجه الجزيرة في المباراة المقبلة فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، يوم الأحد المقبل.

وتقدم الجزيرة عن طريق زايد العامري في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله أحمد الهاشمي الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 41 سجل ميلوش كوسانوفيتش الهدف الثالث للجزيرة، فيما سجل محمد ربيع هدف بيراي الوحيد بالخطأ في مرمى الجزيرة في الدقيقة 48.

ويشارك الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا في كأس العالم للأندية، ومن المنتظر أن يواجه مونتيري المكسيكي في الدور الثاني من البطولة السبت المقبل.