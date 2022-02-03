مباشر نصف نهائي أمم أفريقيا.. الكاميرون 0-0 مصر.. صاروخية في القائم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار يلا كورة الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الكاميرون ومنتخب مصر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون على ملعب "أولمبيه".

الفائز من مباراة المنتخب المصري والكاميروني سيواجه نظيره السنغالي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

ملخص المباراة:

بدأت المباراة وسط سيطرة نسبية من لاعبي الكاميرون على الكرة دون تشكيل خطورة على مرمى الحارس محمد أبو جبل.

وجاء أول تهديد من مصر في الدقيقة التاسعة بعدما تمريرة ثنائية بين محمد صلاح وعمر مرموش لتأتي الكرة إلى قائد المنتخب ويسددها بقوة من خارج منطقة الجزاء لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الكاميرون إلى خارج الملعب.

وبعد مرور ربع ساعة، جاء الرد من المنتخب الكاميرون بعدما توغل كارل توكو إكامبي داخل المنطقة ليرسل الكرة زاحفة أرضية ليلتقطها محمد أبو جبل حارس الفراعنة.

واستمر الضغط الكاميروني وكاد أصحاب الأرض أن يفتتحوا التسجيل في الدقيقة الـ18 عن طريق مايكل نجادو بعدما ارتطمت رأسيته بالعارضة الأفقية لمرمى منتخب مصر.

وظلت النتيجة على حالها حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ودفع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بأول تغييراته بين شوطي المباراة بإقحام محمود حسن تريزيجيه بدلا من عمرو السولية.

وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني، كاد منتخب مصر أن يباغت الكاميرون بعدما استغل محمد صلاح تمريرة خاطئة من مدافع الفريق ليلحق بها قبل الحارس أندري أونانا، لكن الأخير تمكن من إبعاد الكرة بعد خروجه من مرماه.

ودفع كيروش بثاني أوراقه في الدقيقة الـ63 بعدما أشرك رمضان صبحي بدلا من عمر مرموش.

وفي الدقيقة الـ68، أنقذ محمد أبو جبل مرماه من فرصة خطيرة لمنتخب الكاميرون، بعدما تصدى ببراعة لضربة حرة تم تحويلها بضربة رأسية داخل المنطقة.

وواصل منتخب الكاميرون ضغطه على نظيره المصري بعدما أطلق أندري زامبو أنجوسيا تصويبة صاروخية في الدقيقة الـ71 كادت أن تباغت محمد أبو جبل لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن وذهبت خارج الملعب.

وفي الدقيقة الـ86، دفع كيروش بكل من إمام عاشور ومهند لاشين بدلا من عمر كمال عبدالواحد ومحمد النني.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، قام الحكم بكاري جاساما بطرد البرتغالي كارلوس كيروش بعد اعتراض المدير الفني للفراعنة على القرارات التحكيمية في المباراة، مع العلم أنه حصل على بطاقة صفراء قبل دقائق من إشهار البطاقة الحمراء، ليغادر كيروش ملعب المباراة غاضبا.

تشكيل الكاميرون: أندري أونانا، كولينز فاي، جيان كارليس كاستيليتو، مايكل نجادو، نوهو تولو، صامويل إيفس أوم جويت، مارتن هونجلا، أندري زامبو أنجوسيا، مومي نجامالو، كارل توكو إكامبي، فينسنت أبو بكر.

تشكيل مصر: محمد أبو جبل، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..