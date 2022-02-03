القوة الضاربة.. تشكيل الكاميرون لمواجهة منتخب مصر في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن البرتغالي أنطونيو كونسيساو، المدير الفني للمنتخب الكاميروني، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة نظيره المصري على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي بتمام الساعة التاسعة مساءً بنصف نهائي أمم أفريقيا.

وشهد تشكيل الكاميرون الاعتماد على القوة الضاربة في الهجوم وهما فينسنت أبو بكر وتوكو إكامبي هدافي البطولة بعد تسجيلهما 11 هدفا في خمس مباريات.

ترتيب هدافي المسابقة بستة أهداف، ويأتي إيكامبي في المركز الثاني بخمسة أهداف.

وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا.

الدفاع: كولينز فاي، جيان كارليس كاستيليتو، مايكل نجادو، نوهو تولو.

الوسط: صامويل إيفس أوم جويت، مارتن هونجلا، أندري زامبو أنجوسيا.

وفي الهجوم: مومي نجامالو، كارل توكو إكامبي، فينسنت أبو بكر.

يُذكر أن الفائز من مباراة المنتخب المصري والكاميروني سيواجه نظيره السنغالي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.