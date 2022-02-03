الاتحاد اليمني لكرة القدم يحدد شروط تعيين مديري المنتخبات

المنامة - ياسر ابراهيم - خاطبت الأمانة العامة للاتحاد اليمني لكرة القدم أمناء عمود الأندية الرياضية اليمنية الممارسة لكرة القدم وأمناء عموم فروع الاتحاد في المحافظات بشأن إقامة دورة اختبارية لاختيار مدراء المنتخبات الوطنية والإداريين خلال الفترة القادمة.



وحدد التعميم الشروط الخاصة بالمشاركة في الدورة على النحو التالي:



مدراء المنتخبات:-



- مؤهل دراسي لا يقل عن ثانوية عامة.

- شهادة دراسية في استخدام الحاسوب.

- الإلمام باللغة الإنجليزية.

- التحلي باللياقة البدنية وأن يكون قد مارس كرة القدم على مستوى المنتخبات أو الأندية.

- ألا يتجاوز العمر 50 عاما.



الإداريين:-



- مؤهل دراسي ثانوية عامة.

التحلي باللياقة البدنية وأن يكون قد مارس لعبة كرة القدم ولديه خبرة في إعداد الأندية للمباريات والتدريبات.

- ألا يتجاوز العمر عن 40 عاما.