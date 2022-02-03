الجزيرة الإماراتي يستهل كأس العالم للأندية بانتصار عريض



حقق الجزيرة الإماراتي، فوزًا سهلًا على بيراي التاهيتي بنتيجة (4-1)، على ستاد محمد بن زايد، اليوم الخميس، في افتتاح كأس العالم للأندية.



وصعد الجزيرة للقاء الهلال السعودي، الأحد المقبل، في مونديال الأندية، والفائز سيصعد للقاء تشيلسي في نصف نهائي البطولة.



وجاء سير اللقاء، كما كان متوقعًا، بسيطرة وضغط هجومي متواصل من الجزيرة، وارتداد دفاعي وارتباك على أداء بيراي في ظهوره الأول بالمونديال.



وتمكن زايد العامري، من التسجيل للجزيرة في الدقيقة الخامسة، مستفيدًا من عرضية أرضية لعبت من هجمة سريعة، واختراق من الجانب الأيسر.







وزاد الهدف من ثقة لاعبي الجزيرة، وبدأ في تناقل الكرة وسط الملعب، بعد الاطمئنان بأن المنافس لن يشكل خطورة، وغير قادر على تحقيق مفاجأة.



وسدد عبد الله ديابي، كرة قوية للجزيرة مرت بجوار القائم الأيمن لبيراي في الدقيقة 15.



ولعب أحمد العطاس، رأسية جميلة، وحولها الحارس إلى ركلة ركنية في الدقيقة 17، تلتها فرصة أخرى من زايد العامري.



وأضاف أحمد العطاس، الهدف الثاني في الدقيقة 25، من متابعة جيدة لكرة تسببت في دربكة لدفاع الضيوف.



وألغى الحكم، هدفًا سجله زايد العامري، لوجود لمسة يد على اللاعب، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.







وسجل ميلوش، الهدف الثالث في الدقيقة 41، من ركلة حرة مباشرة سددها اللاعب بالتخصص.



وألغى الحكم، هدفًا سجله زايد العامري، في الوقت بدل الضائع، بداعي التسلل، لينهي الجزيرة، الشوط الأول بثلاثية نظيفة.



وقلص بيراي، الفارق بهدف من نيران صديقة في الدقيقة 48، من كرة عرضية أخطأ محمد ربيع مدافع الجزيرة، في إبعادها ليضعها في شباك فريقه.



ورفع الهدف من معنويات الضيوف، الذين ظهروا بمستوى أفضل في الشوط الثاني.



وسجل عبد الله ديابي، الهدف الرابع بتسديدة ذكية في الزاوية العليا لمرمى المنافس في الدقيقة 63.





وأحرز ديابي، هدفًا في الدقيقة 80، وألغاه الحكم بداعي التسلل.





(موقع كورة)