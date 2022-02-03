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بث مباشر .. مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، تشكيل الفراعنة لمواجهة الكاميرون، في المباراة المقامة على ملعب «باول بيا ستاديوم»، ضمن منافسات دور نصف نهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويقود النجم محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد هجوم الفراعنة، وخلفهم حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية، ويحرس أبو جبل عرين منتخب مصر.

وجاء تشكيل مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
الدفاع: عمر كمال، محمد عبدالمنعم، محمود الونش، أحمد فتوح.
الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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