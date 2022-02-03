تشكيل الكاميرون أمام مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني لمنتخب الكاميرون، توني كونسيساو، تشكيل الأسود غير المروضة لمواجهة منتخب مصر، في المباراة المقامة على ملعب «باول بيا ستاديوم»، ضمن منافسات دور نصف نهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويقود الثنائي فينسنت أبو بكر، وكارل توكو إيكامبي، هجوم الأسود الكاميرونية، وخلفهما أندريه زامبو أنجيسا، مارتين هونجلا، نيكولاس نجاماليو، صامويل أوم جويت.

وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نوهو تولو، مايكل نجاديو، جيان شارل كاستيليتو، كولينز فاي.

الوسط: أندريه زامبو أنجيسا، مارتين هونجلا، نيكولاس نجاماليو، صامويل أوم جويت.

الهجوم: كارل توكو إيكامبي، فينسنت أبو بكر.

ويتنافس المنتخبين المصري والكاميروني علي بطاقة العبور للمحطة الأخيرة من النسخة الحالية لبطولة أمم أفريقيا، حيث يلتقي الفائز من السنغال في النهائي.

وسبق وأن التقى المنتخبان المصري والكاميروني في 27 مباراة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 15 لقاء ، مقابل 6 هزائم و6 تعادلات.

وتحمل موقعة الخميس الرقم 11 في تاريخ المواجهات بين مصر والكاميرون في نهائيات كأس الأمم الأفريقية ، وكانت الغلبة للفراعنة في 5 مباريات منهم ، مقابل 4 انتصارات للأسود ، وتعادلا في لقاء وحيد.

علما بأن المنتخبين التقيا سويا في نهائي كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب على حساب الأسود في نسختي 1986، و2008، بينما توج الكاميرون بلقب 2017.

ويعد منتخب مصر هو الأكثر ظهورًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بالمشاركة 25 مرة ثم كوت ديفوار 23 مرة وغانا 22 مرة .

ويسيطر منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 7 بطولات، يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 بطولات، وغانا 4 بطولات يليه نيجيريا برصيد 3 بطولات.

ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.