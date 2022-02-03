محمد صلاح يقود مصر أمام الكاميرون.. وأبو جبل في حراسة المرمى

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، تشكيل الفراعنة لمواجهة الكاميرون، في المباراة المقامة على ملعب «باول بيا ستاديوم»، ضمن منافسات دور نصف نهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويقود النجم محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد هجوم الفراعنة، وخلفهم حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية، ويحرس أبو جبل عرين منتخب مصر.

وجاء تشكيل مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: عمر كمال، محمد عبدالمنعم، محمود الونش، أحمد فتوح.

الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

ويتنافس المنتخبين المصري والكاميروني علي بطاقة العبور للمحطة الأخيرة من النسخة الحالية لبطولة أمم أفريقيا، حيث يلتقي الفائز من السنغال في النهائي.

وسبق وأن التقى المنتخبان المصري والكاميروني في 27 مباراة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 15 لقاء ، مقابل 6 هزائم و6 تعادلات.

وتحمل موقعة الخميس الرقم 11 في تاريخ المواجهات بين مصر والكاميرون في نهائيات كأس الأمم الأفريقية ، وكانت الغلبة للفراعنة في 5 مباريات منهم ، مقابل 4 انتصارات للأسود ، وتعادلا في لقاء وحيد.

علما بأن المنتخبين التقيا سويا في نهائي كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب على حساب الأسود في نسختي 1986، و2008، بينما توج الكاميرون بلقب 2017.

مشاهدة مباراة مصر والكاميرون اليوم

ويعد منتخب مصر هو الأكثر ظهورًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بالمشاركة 25 مرة ثم كوت ديفوار 23 مرة وغانا 22 مرة .

ويسيطر منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 7 بطولات، يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 بطولات، وغانا 4 بطولات يليه نيجيريا برصيد 3 بطولات.

ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.