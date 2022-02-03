شكرا لقرائتكم خبر بعد 142 مواجهة الحزم يختنق في القاع.. والصدارة اتحادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (142) مباراة من أصل (240)، كانت هي محصلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في موسمه الرياضي الحالي، اختتمت بها منافسات أحداث 18جولة من المسابقة مع فترة التوقف الخامسة هذا الموسم بسبب مشاركة الأخضر السعودي في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022م وخوضه أخيرا مواجهتي عمان التي كسبها في جدة بهدف وحيد إضافة إلى مواجهة اليابان التي خسرها بثنائية.

ومع استئناف المسابقة السبت المقبل عبر افتتاحية الجولة الـ19، حفلت الجولات الـ(18) الماضية بالكثير من الإثارة والندية والأحداث المشوقة مع ارتفاع حدة التنافس والسباق المحموم على صدارة الدوري مع تواصل أحداث الدور الثاني، ولعل من أبرزها استمرار بطل الشتاء فريق الاتحاد في صدارة الدوري بعدما جدد تفوقه على نظيره الفيصلي بصعوبة وبهدف وحيد في الوقت القاتل، ليعزز العميد صدارته للدوري برصيد 41 نقطة من أخر خمس مواجهات حقق فيها العلامة الكاملة ومواصلا معها سلسلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، فيما بقي الفيصلي عند رصيده الحالي 16 نقطة متراجعا للمرتبة الخامسة عشرة من آخر خمس مواجهات حقق فيها نقطة واحدة.

وصافة الدوري

وانتزع النصر وصافة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي وجاء هذه المرة على حساب التعاون بهدف وحيد أكد بها تفوقه في مواجهة الفريقين هذا الموسم، ليرتفع رصيد النصر إلى 35 نقطة بعد انتفاضة قوية منذ سقوطه أمام الطائي في حائل، في المقابل ظل التعاون عند رصيده الحالي 17 نقطة مستقرا في مرتبته الثالثة عشرة عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

واستمر الشباب في مسلسل النزيف النقطي عقب تعادله الإيجابي الثالث على التوالي ومن أمام ضيفه الفتح بهدف لمثله، ليرتفع رصيد الشباب إلى 34 نقطة متراجعا معها كثالث ومتخلفا بفارق نقطة واحدة عن نظيره النصر، بينما ارتفع رصيد الفتح إلى 18 نقطة محافظا على موقعه في الترتيب الثاني عشر من آخر أربع مواجهات حقق خلالها نقطتين فقط.

وتوقفت سلسلة انتصارات الهلال بعد عودته من حفر الباطن بتعادل إيجابي أمام الباطن بهدف لمثله، ليستقر الهلال رابعا برصيد 31 نقطة من خمس مواجهات متتالية حقق فيها 10 نقاط، في حين تقدم الباطن للمرتبة الرابعة عشرة برصيد 16 نقطة من آخر خمس مواجهات حقق فيها ثلاث نقاط.

نغمة الانتصارات

وبذات النتيجة التي انتهت بها مواجهة الدور الأول، خرج ضمك بالتعادل الإيجابي مع ضيفه الأهلي بهدف لمثله، ليستقر خامسا برصيد 30 نقطة بعد خوضه خمس مواجهات متواصلة حقق فيها خمس نقاط فقط، فيما ظل الأهلي تاسعا برصيد 20 نقطة من ثلاث مواجهات حقق منها خمس نقاط.

وفي المجمعة، استعاد الفيحاء نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة الحادية عشرة بعدما جدد تفوقه على نظيره الطائي بهدفين دون رد، ليعزز الفيحاء من تقدمه سادسا برصيد 25 نقطة عقب آخر أربع مواجهات محققا خلالها 5 نقاط، بينما بقي الطائي عند نقطته التاسعة عشرة مستقرا معها في المرتبة الحادية عشرة من آخر أربع مواجهات حصد خلالها ثلاث نقاط فقط.

كما سجل أبها انتصاره الثاني على التوالي بعدما تجاوز نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ليأتي أبها سابعاً برصيد 25 نقطة وبعدما حقق 11 نقطة في مواجهاته الخمس الأخيرة، في المقابل توقف رصيد الاتفاق عند 19 نقطة أبقته عاشرا بفارق الأهداف عن نظيره الطائي وبعد خمس مواجهات متتالية حقق فيها الفريق 3 نقاط.

وتراجع الرائد ثامنا في سلم الترتيب بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي وهذه المرة أمام مضيفه الحزم بثنائية، ليبقى الرائد عند رصيده الحالي 24 نقطة، بينما ارتفع رصيد الحزم إلى 14 نقطة مستقرا بها في الترتيب السادس عشر بعد فترة غياب عن الانتصارات استمرت 119 يوما وبالتحديد منذ الجولة السادسة.

إحصائيات وأرقام من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:







أقوى الفرق هجوما فريقا الاتحاد والشباب بـ(34) هدفا



أقوى الفرق دفاعا الاتحاد بـ(13)



أكثر الفرق انتصارا الاتحاد بـ(13) انتصارا



أكثر الفرق تعادلا الأهلي بـ(8) تعادلات



أكثر الفرق خسارة فريق الطائي بـ(11) خسارة



ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري إلى (368) هدفاًــ ارتفع عدد البطاقات الحمراء إلى (23) بطاقة.



ارتفع عدد البطاقات الصفراء حتى الآن إلى (597) بطاقةــ بلغ عدد ركلات الجزاء المحتسبة حتى الآن (45) ركلة



أكثر الفرق حصولا على البطاقات الحمراء الشباب بواقع (4) بطاقاتــ أكثر الفرق حصولا على البطاقات الصفراء الحزم بـ(47) بطاقة



أعلى معدل تهديفي شهدته المسابقة حتى الآن، كان في الجولة الخامسة بواقع (26) هدفا



بلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة داخل الأرض (65) انتصارا، فيما بلغ عددها خارج الأرض (37) انتصارا



أجريت حتى الآن (142) مباراة في ثماني عشرة جولة، انتهت منها (100) بالفوز، و(42) بالتعادل



ترتيب اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف:





1/ بانايوتيس تاكتسيديس ــ الفيحاء ــ أجنبي ــ يوناني ــ 9 مرات



2/ إيغور كورونادو ــ الاتحاد ــ أجنبي ــ برازيلي ــ 8 مرات



3/ ماثيوز بيريرا ــ الهلال ــ أجنبي ــ برازيلي ــ 7 مرات



ترتيب هدافي الدوري:





1/ أندرسون تالسيكا ــ النصر ــ أجنبي ــ برازيلي ــ 12 هدفا



1/ أوديون إيغالو ــ الشباب سابقا والهلال حاليا ــ أجنبي ــ نيجيري ــ 12 هدفا



2/ رومارينهو داسيلفا ــ الاتحاد ــ أجنبي ــ برازيلي ــ 11 هدفا



2/ لياندري توامبا ــ التعاون ــ أجنبي ــ كاميروني ــ 11 هدفا



3/ كريم البركاوي ــ الرائد ــ أجنبي ــ مغربي ــ 9 أهداف



المباريات المؤجلة: