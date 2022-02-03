الفيصلي يجهز تفاريس لاقتناص نقاط ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل ضمك ضيفا ثقيلا على الفيصلي مساء غد عند السادسة وعشرين دقيقة في لقاء يقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة الـ19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

صاحب الأرض نتائجه ومركزه لا يعكسان المستويات الفنية التي يقدمها في كثير من المباريات بعدما حقق 3 انتصارات فقط وتعادل 7 وخسر مثلها ليجمع فقط 16 نقطة وضعته بالمرتبة الـ15 قبل الأخير بسلم الترتيب وهو مركز لا يليق ببطل الكأس للموسم الماضي ولفريق يملك في صفوفه عناصر أجنبية مميزة ولعل ضعف الجوانب الدفاعية وعدم الاستقرار على حراسة المرمى أسهم في تلقي الفريق 27 هدفا.

فيما ضمك صاحب انطلاقة مميزة في دوري هذا الموسم نجح من خلاها في الوصول للنقطة 30 وضعته خامس الترتيب بعد الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 6 والخسارة في 4.

الفيصلي قادم من خسارة بالرمق الأخير من المتصدر الاتحاد بهدف يتيم بينما ضمك نجح في التعادل مع الأهلي وخطف نقطة ثمينة.

فترة التوقف الماضية جهزت الفريقين لهذا اللقاء، كما أن عودة هداف الفيصلي تفاريس سيعطي قوة هجومية إضافية كما أنه دعم الفريق بأجنبيين جديدين وهما البرازيلي بيريرا ومارتن بويل.

وعلى الجانب الآخر فقد شهدت التدريبات الاستعدادية لضمك مشاركة حارس المرمى زغبة بعد فراغه من المشاركة مع الجزائر في كان كما أن محور الفريق ربما يكون جاهز بعد الإصابة التي لحقت به في لقاء الأهلي الأخير.

قبل المباراة:

