جالكا يخطط للإطاحة بالشباب في الرس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف غدا السبت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فترة التوقف الخامسة هذا الموسم من خلال افتتاحية الجولة التاسعة عشرة من المسابقة عبر أربع مواجهات في كل من الرس وبريدة والمجمعة وجدة.

الحزم والشباب

يستضيف الحزم نظيره الشباب على ملعبه بالرس في مواجهة تصب كفتها لدى الضيوف المعزز بالعناصر المحلية والأجنبية المؤثرة ما لم تكن هناك مفاجأة منتظرة لدى أصحاب الأرض الذي يخوض مواجهته الثانية على التوالي بين أرضه ووسط جماهيره، ويحتل الحزم المرتبة السادسة عشرة برصيد 14 نقطة منتشيا بعد فوزه الأخير على حساب الرائد بهدفين دون رد، ويسعى جاهدا إلى مواصلة صحوته الإيجابية والتقدم في سلم الترتيب، ويدرك الروماني كونستانتين جالكا مدى خطورة ضيفه الباحث عن تحقيق الفوز، لذا يتوقع أن يخوض اللقاء بطريقة متوازنة بحثا عن استغلال النشوة المعنوية لدى لاعبيه وتسجيل الانتصار الثاني على التوالي، في المقابل يحتل الشباب المرتبة الثالثة برصيد 34 نقطة، ويسعى إلى الخروج من دائرة التعادلات المتلاحقة التي كان آخرها أمام الفتح بهدف لمثله وتحقيق العلامة الكاملة، ويعول البرازيلي بريكليس شاموسكا على عدد من الأوراق الفنية الرابحة القادرة على مواصلة العطاء الإيجابي للفريق والسعي نحو حسم اللقاء إضافة إلى تعويض رحيل هدافه النيجيري أوديون إيغالو المنتقل مؤخرا لصفوف فريق الهلال.

الرائد والاتفاق

إلى ذلك يستقبل الرائد ضيفه الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة في مواجهة يسعى خلالها الجانبان إلى استعادة نغمة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث، ويدخل الرائد صاحب الأرض هذا اللقاء وهو محتلا المركز الثامن برصيد 24 نقطة عقب خسارتين متتاليتين أمام الاتحاد والحزم أدتا في نهاية الأمر إلى الاستغناء عن خدمات مدربه الإسباني بابلو ماشين وتعيين البرتغالي جواو بيدرو، ويأمل الفريق في إيقاف سلسلة خسائره المتلاحقة والعودة من جديد لدائرة الانتصارات، في المقابل يدخل الاتفاق هذا اللقاء وهو بالمركز العاشر برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الطائي وبعد سقوطه الأخير أمام أبها، وسيخوض الصربي فلادان ميلويفيتش هذا اللقاء بتشكيلة فنية متوازنة نسبيا بحثا عن معالجة النزيف المتواصل والظهور بأداء مختلف لما ظهر عليه الفريق في المواجهات الخمس السابقة.