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ظهر وهو يبكي في سيارة الإسعاف .. إصابة قوية لعمار حمدي نجم الأهلي ونقله للمستشفى

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الشارقة - اميمة ياسر - تعرض عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية، على هامش مران الفريق اليوم الخميس، في مدينة ابو ظبي الإماراتية، استعدادًا لخوض مباراة مونتيري المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وتعرض عمار حمدي لإصابة في الركبة قوية، غادر بسببها التقسيمة ولم يستكمل فقرات المران الجماعي للفريق.

وغادر عمار بصحبة طبيب الفريق، أحمد أبو عبلة، لأحد المستشفيات القريبة للخضوع لأشعة رنين على الركبة.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد في إطار معسكر الفريق بأبو ظبي بالإمارات.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو لعمار حمدي وهو يبكي من داخل سيارة الإسعاف، متأثرًا بإصابته في الركبة وفقا لموقع الوطن سبورت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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