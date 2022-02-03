قائمة زامورا: أحداث المؤتمر نقطة سوداء في تاريخ الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدرت قائمة "زمالك جديد.. زمالك زامورا" بقيادة أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس في انتخابات القلعة البيضاء، بيانا ضد الإدارة الحالية للنادي.

وكان نادي الزمالك قد قطع التيار الكهربائي قبل ندوة القائمة الجديدة بمقر النادي الأبيض، بالإضافة إلى عدم تجهيز وإعداد مكان المؤتمر.

ونشر أحمد سليمان على صفحته عبر فيسبوك بيانات ضد ما حدث في نادي الزمالك ضد قائمته، واصفا الأمر بأنه نقطة سوداء في تاريخ كيان الزمالك العظيم.

وحذرت قائمة الزمالك الجديد من تكرار تلك الممارسات التي وصفتها بـ"الموتورة" حتى لا تصدر أزمات للدولة المصرية لا تقل عن المؤامرات التي تحاك بها، على حد وصف البيان.

وفيما يلي نص البيان:

بيان هام: "قائمة زمالك جديد.. زمالك زامورا"

إزاء ما شهده الشعب المصرى عامة وجماهير الزمالك خاصة من أحداث مؤسفة قبل إنعقاد مؤتمر القائمة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٣ والتى لا تليق بصرح رياضى عظيم وهو"نادي الزمالك للألعاب الرياضية" أقل ما توصف به بأنها غير مسئولة وتُعد نقطة سوداء فى تاريخ هذا الكيان العظيم.

الأمر الذي يُعد إنتقاصاً من حقوق السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادى وتغولاً على سلطاتهم وحقهم فى تواصلهم المشروع مع المرشحين وإختيار الأفضل من بينهم دون إملاءات مُشَوهة لرغباتهم.

وإذ تؤكد القائمة على حرصها الشديد فى عدم تصدير أزمات للدولة لذا فقد سبق الإعداد لإنعقاد المؤتمر تنسيقاً مع المعنيين بهذا الخصوص بالرغم مما تحمله العملية الإنتخابية من إختلال فى ميزان العدل الإنتخابى ولكننا آثرنا ضبط النفس والتحلى بالصبر لتوصيل رسالة على الإحترام الكامل من القائمة للجميع إستشراقاً لمستقبل أفضل جديد لنادينا الأمر الذى لم يحدث اليوم.

وإننا إذ نُهيب ونحذر من تكرار تِلك الممارسات الموتورة التى تُصَّدر أزمة للدولة المصرية لا تقل فى جسامتها عن المؤامرات التى تُحاك بها داخلياً وخارجياً نحن فى غنى عنها فى هذا التوفيق الحساس ونحن على مشارف بناء جمهورية جديدة لذا فعلى مؤسسات الدولة المعنية أن تتحمل مسئوليتها نحو ضمان الحيادية الكاملة فى هذه العملية الإنتخابية إلى أن يتم الإعلان عن نتيجة إنتخاب مجلس إدارة جديد لهذا الكيان العظيم، فالأمر أصبح وبحق جد خطير.

والله ولي التوفيق.