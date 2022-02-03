غادر إلى المستشفى باكيا.. عمار حمدي يتعرض للإصابة بمران الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعرض عمار حمدي لاعب وسط الأهلي لإصابة قوية في الركبة، أثناء مشاركته في التقسيمة خلال المران الجماعي للفريق مساء اليوم الخميس استعدادا لافتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وتعرض عمار لإصابة في الركبة قوية غادر بسببها التقسيمة ولم يستكمل فقرات المران الجماعي للفريق.

ونشر الأهلي فيديو لعمار وهو يغادر باكيا بصحبة طبيب الفريق إلى لأحد المستشفيات القريبة للخضوع لآشعة رنين على الركبة.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في إطار معسكر الفريق بأبو ظبي بالإمارات.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في بداية مشوار الفريق بمونديال للأندية يوم السبت المقبل في ربع نهائي البطولة.