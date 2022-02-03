مرجان: حان وقت الاستثمار في مجال الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أكد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إستادات الوطنية، أن الوقت قد حان لنستبدل كلمة الدعم في مجال الرياضة للاستثمار الحقيقي بها.

وقال مرجان، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي اليوم الخميس، إنهم سعداء بالشراكة مع هيئة البريد التي سيكون لها مردود كبير على الاستثمار الرياضي.

وأضاف: "حان الوقت ليكون هناك استثمار حقيقي في مجال الرياضة والتي يجب أن تكون أحد الأذرع الإقتصادية للدولة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأوضح: "لقد جاء الوقت لنبدل تحقيق الحلم بأن لا نسمع كلمة دعم في مجال الرياضة ويكون هناك إستثمار حقيقي ليس بهدف تحقيق الربح ولكن لتوفير بيئة مناسبة لممارسة كل مواطن للرياضة وكذلك إكتشاف المواهب".

وتابع: "هدفنا تحويل الرياضة إلي صناعة تعود بالنفع علي كل مجالات المجتمع كما فعلنا في فروع سيتي كلوب التي أحد اهم أهدافها توفير اجواء مثالية لإكتشاف المواهب".

وواصل: "هدفنا الإستثمار لإكتشاف المواهب كما نفعل في سيتي كلوب التي توفر مجتمع متكامل - ثقافي واجتماعي ورياضي - في كل المحافظات".

وأتم قائلا: "لدينا الأن 16 فرع لسيتي كلوب وطموحنا هو الوصول لكل المحاظفات حتي في الخارج ..من حق المواطن الذي يعمل بالخارج ان يكون مطمئناً علي توفير بيئة مناسبة لأطفاله سواء رياضياً أو اجتماعياً".