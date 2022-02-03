تقارير: خطوة واحدة تفصل السنغال عن اعتماد ملعب مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أبدى موافقته على الملعب الذي طلبت السنغال استضافة مباراة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 عليه.

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره السنغالي يوم 29 مارس المقبل في إياب التصفيات، بينما يقام الذهاب في ضيافة "الفراعنة" يوم 23.

وحسب ما ذكره موقع "actu50" السنغالي، فإن لجنة من "كاف" قامت بمعاينة ملعب "ديامنياديو" الأولمبي، الذي اقترحه الاتحاد السنغالي لكرة القدم لمواجهة مصر في المواجهة الفاصلة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.

وأشار الموقع إلى أن لجنة "كاف" أبدت موافقتها على إقامة المباراة في الملعب، لكن تنتظر الحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جدير بالذكر أن هذا الملعب كان من المفترض أن يتم افتتاحه في عام 2021، لكن تأخر التجهيزات تسبب في تأجيل الافتتاح إلى 22 فبراير الحالي.

وفي حالة رفض الاتحاد الدولي لإقامة المباراة في الملعب المذكور، قد يضطر المنتخب السنغالي لاستضافة المباراة خارج أرضه.