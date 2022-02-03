منافس الأهلي المحتمل.. الهلال يعلن قائمته لكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الهلال السعودي بطل آسيا القائمة النهائية للأسماء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات، التي سينافس خلالها عدة أندية بينهم الأهلي بطل إفريقيا لحصد اللقب.

وشهدت قائمة الهلال التي أعلنها المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم تواجد الوافد النيجيري الجديد أوديون إيجالو بين التدعيمات الجديدة لـ"الزعيم".

ويستهل الهلال مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الفريق الفائز من المباراة الافتتاحية للبطولة التي سجمع بين الجزيرة الإماراتي وبيراي بطل تاهيتي.

وسيضرب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا موعدا مع الهلال إذا تمكن الفريقان من بلوغ المباراة النهائية للبطولة.

وجاءت قائمة الهلال المكونة من 26 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، محمد العويس، عبدالله الجدعاني، أحمد آل جبيع.

الدفاع: علي آل بليهي، محمد جحفلي، جانج هيون سو، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، متعب المفرج، حمد اليامي، سعود عبدالحميد.

الوسط: سلمان الفرج، مصعب الجوير، ميشايل ديلجادو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، جوستافو كويلار، محمد كنو، عبدالإله المالكي، ماثيوس بيريرا، ناصر الدوسري، محمد القحطاني.

الهجوم: صالح الشهري، عبدالله الحمدان، عبدالله رديف، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بدولة الإمارات خلال الفترة بين 3 و12 فبراير المقبل، إلى جانب الأهلي، كل من: الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف، تشيلسي الإنجليزي، بيراي بطل تاهيتي، مونتيرى المكسيكي، الهلال السعودي، وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره في مونديال الأندية يوم السبت المقبل بمواجهة مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي للبطولة، على أن يواجه الفائز من تلك المباراة فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.

يذكر أن الأهلي سبق له المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في 6 مرات سابقة، أعوام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية مرتين في بطولتي 2006 و2020.