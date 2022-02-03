الامارات | أغرب مباراة في تاريخ الكرة بدرجة حرارة 29 تحت الصفر (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب مباراة في تاريخ الكرة بدرجة حرارة 29 تحت الصفر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الاتحاد الأميركي لكرة القدم إلى انتقادات شديدة، وخاصة من قبل مسؤولي الاتحاد الهندوراسي، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أمريكا فرضت على هندوراس خوض مباراتهما بتصفيات كأس العالم أمس في ظل صقيع وبرد شديد حيث بلغت درجة الحرارة (تحت 17).

وجرت المباراة في ملعب أليانز بمينيسوتا، التي تشتهر ببردها الشديد وتساقط الثلوج والصقيع لفترات طويلة في السنة، وخاصة خلال فصل الشتاء القارس. وانتهت المباراة بفوز أميركا 3-0، واقترابها من حجز بطاقة التأهل إلى مونديال2022. وقالت الصحيفة إن المباراة بدأت بدرجة حرارة تحت 17، وانتهت بدرجة برودة شديدة للغاية بلغت تحت 29 درجة، وهو أمر غير مسبوق. وبسبب البرد اضطر عدد من اللاعبين، لارتداء واقيات للرأس، وقمصان إضافية، ونفس الأمر بالنسبة لحكم المباراة. وانتقد مدرب هيندوراس، هيرنان غوميز قرار الاتحاد الأميركي بخوض المباراة في مينيسوتا، واستغرب من الأمر، وقال بأنه لم يراع سلامة اللاعبين، خاصة بعد أن قام منتخب هيندوراس بسحب اثنين من لاعبيه من الملعب، بعد عجزهما عن إكمال المباراة بسبب البرد الشديد.

ورغم اتخاذ المسؤولين الأميركيين إجراءات عديدة لتخفيف شدة البرد على اللاعبين والجمهور، من ذلك توفير 20 ألفا من المناشف الدافئة، ومشروبات ساخنة وأجهزة تدفئة منتشرة في كل مقاعد الملعب، لكن ذلك لم يسمح بخوض المباراة في ظروف طبيعية، ما جعل الاتحاد الاميركي يتعرض لانتقادات حتى من قبل وسائل الإعلام الاميركية وعدد من الشخصيات، وبعض اللاعبين أيضا.

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