الامارات | مدرب منتخب المغرب: لو كان التحكيم جيداً لطرد 10 لاعبين من منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب المغرب: لو كان التحكيم جيداً لطرد 10 لاعبين من منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم وحيد خاليلوزيتش، على إقصاء منتخب المغرب من دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا على مجموعة من التفاصيل، مؤكدا أن الهزيمة أمام المنتخب المصري عن هذا الدور أثرت على كل مكونات "أسود الأطلس"، جماهير ولاعبين وطاقما.

وقال خاليلوزيتش، خلال الندوة الصحافية التي عقدها صباح اليوم الخميس، للحديث عن المشاركة القارية للمنتخب المغربي، إن هذا الأخير لم يكن سيئا طيلة مشواره في المسابقة، مردفا: "كنا مرشحين حسب رأي المحللين، ولعبنا بشكل جيد.. كانت أول هزيمة منذ عامين ونصف العام، لو سجل نايف أكرد الكرة التي أتيحت له أمام المرمى لما كنا اليوم هنا في هذا المؤتمر الصحافي.. هي تفاصيل صغيرة؛ لكنها مؤثرة".

وأضاف المدرب: "كانت هناك الكثير من الاستفزازات والتهديدات والعدوانية في مباراة مصر.. لم يسبق لي أن رأيت هذا.. والجميع اكتشف هذا الأمر، لو كان التحكيم جيدا لطرد 10 لاعبين من مصر.. لقد كان سب وقذف للحكم، لو كانت المباراة في كأس العالم لطرد الجميع في مصر".

وعن تفسيراته لاختياراته للمباراة، قال المتحدث نفسه: "قلما أخفق في اختيار اللاعبين.. كانت لدينا استراتيجية دقيقة للمباراة، أعرف لماذا أدخلت برقوق والحدادي، لقد كانا جاهزين، وكانت لدي استراتيجية في الوسط.. كنا نريد الهيمنة في الوسط ومنع التمريرات الطويلة لصلاح.. دفاعيا، أدينا بشكل جيد؛ لكن هجوميا وفي الوسط افتقدنا للسرعة والنجاعة".

وأضاف: "الحدادي لاعب كبير ويتمتع بإمكانيات كبيرة، كنت في حاجة إلى تقنياته في الأمام مع بوفال، وكان جاهزا وطموحاً.. أما بوفال فأخرجته بعدما أدى بشكل جيد في الشوط الأول؛ لكن في الشوط الثاني نال منه العياء وفقد كل نزالاته الثنائية، وكنت أطلب منه أن يندفع إلى الأمام بما أن كل الكرات المفقودة تذهب إلى محمد صلاح.. كانت هناك تفاصيل كثيرة للإعداد لهذه المباراة، والأمور توقفت عند جزئيات صغيرة، وبمجرد أن ترك صلاح لوحده كان ذلك كافيا لإحداث الفرق".

وزاد: "أنا المسؤول عن اختياراتي وأنا المسؤول عن الخسارة ويجب ألا أحمل اللاعبين ذلك.. أنا آسف، وأنا أيضا مهاجم وأعرف حالة المهاجمين".

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