شقيق عمرو زكي يكشف حقيقة دخوله في غيبوبة بعد حالة اكتئاب.. وإبراهيم سعيد يعلق

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تصدر عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد تداول شائعات عن معاناته من أزمة في الحركة بسبب مضاعفات حادث تعرض لها منذ عامين، فيما ردد البعض أنباء تفيد بدخوله في غيبوبة.

من جانبه، نفى صابر زكي، شقيق عمرو زكي، ما تردد مؤخرا عن معاناته من مشكلة صحية.

وقال صابر زكي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، "أخي بحالة جيدة ولم يمر بأية أزمات صحية، كل ما تردد عن حالته الصحية أقاويل مغلوطة ولا نعرف مصدر تلك الشائعات".

ويكمل شقيق عمرو زكي "بداية الشائعات حول مرض أخي جاءت بعد تغريدة نشرها كابتن إبراهيم سعيد، كان يقصد بها أمر معين وتم فهم كلامه بشكل خاطئ. إبراهيم سعيد لم يقل إن عمرو زكي مريض، والإشاعات استمرت في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أدخلوا أخي في غيبوبة".

ويوضح زكي "ما قصده إبراهيم سعيد، أنه يرغب من زملاء عمرو زكي أن يضغطوا عليه من أجل الظهور على الفضائيات ويحلل المباريات وأن التحليل ليس حكرا على أشخاص بأعينهم".

ويتابع شقيق مهاجم الزمالك الأسبق "تواصلت مع إبراهيم سعيد وأكد لي أن المتابعين أساؤوا فهم تغريدته عن عمرو زكي، كما أنها أزمة صُنعت من لا شيء".

ويسترسل صابر زكي "ما تردد بشأن حالة أخي الصحية من إشاعات سبب مشكلة أسرية كبيرة فوالدتي دخلت في حالة مريضة كبيرة منذ الأمس بسبب الإشعاعات التي أُطلقت على أخي، وحالتها النفسية سيئة للغاية".

ويكمل زكي "عمرو زكي نفسه ضجر بسبب كثرة الإشاعات حول حالته الصحية، وأخبرني ألا أرد على تلك الإشاعات. أخي دائم التساؤل لماذا لا يتم تداول أخبار عني سوى شائعات المرض؟ وهذا الأمر تسبب بحالة إزعاج كبيرة له وللأسرة".

ويتابع شقيق عمرو زكي "قررت الخروج عن صمتي وكشف الحقيقة لأن الأمر زاد عن حده بدرجة كبيرة، وأصبح لا يُطاق. ما أحزننا أن معظم الأخبار التي يتم تداولها عن أخي في الفترات الأخيرة عباراه عن مرضه أو دخوله في غيبوبة وكلها في الأساس شائعات وأخبار كاذبة".

ويكمل "من يروج لشائعات حول مرض عمرو زكي لا مصلحة له سوى الإثارة وقلب مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق "التريند" ولا يهتمون بما قد تسببه تلك الإشعاعات من ضيق وإزعاج للأسرة".

ابراهيم سعيد يطمئن الجمهور على حالة عمرو

وفي سياق متصل، طمأن ابراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك السابق، الجمهور على عمرو زكي.

وغرد ابراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي تويتر : " عمرو زكي بخير ياجماعة الحمد لله ".

وكان نجم الزمالك وهال سيتي وويجان الإنجليزي، تعرض في أواخر أغسطس 2019 لحادث مروع بسيارته تهشمت على إثرها السيارة ونجا من الحادث بأعجوبة بعد تعرضه لإصابات عظمية وكدمات.

ونُقل عمرو زكي على أثر هذا الحادث إلى المستشفى التي مكث فيها فترة 6 أشهر قبل تعافيه وخروجه منها.

وعن معاناته مع الإصابة قال في لقاء على قناة الزمالك: "تعرضت لـ55 غرزة في رأسي، بالإضافة إلى وجود نزيف داخلي في بطني، استمر حتى وصلت إلى القاهرة، وشرخ في الرقبة قريب من الكسر، وشرخ في الحوض، وإصابات في قدمي".