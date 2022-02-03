بعثة بالميراس تصل أبو ظبي.. وقائد الفريق: نريد المنافسة على لقب مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

وصلت بعثة نادي بالميراس البرازيلي إلى أبوظبي، اليوم الخميس، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بين 3 و12 فبراير بمشاركة ست أندية أخرى إلى جانب نادي بالميراس، والتي تضم نادي مونتيري المكسيكي (ممثل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم)، ونادي الأهلي المصري (ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)، ونادي تشيلسي الإنجليزي (ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، ونادي الهلال السعودي (ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، بالإضافة إلى نادي إيه إس بيراي بطل الدوري التاهيتي (ممثل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم)، ونادي الجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي.

من جانبه، قال قائد الفريق جوستافو جوميز: "أنا سعيد بوصولي إلى أبوظبي للمشاركة مجدداً في كأس العالم للأندية، لدينا مسؤولية كبيرة وخصوصاً بأننا سنتنافس مع نخبة أندية العالم."

وأكمل المدافع صاحب الـ28 عام: "جميعنا نأمل بمشاركة موفقة في البطولة وتبعاً لنتائجنا الجيدة في نسخة العام الماضي. نريد المنافسة على اللقب وتقديم أداء قوي".

ويستهل نادي بالميراس مشاركته في البطولة من الدور نصف النهائي، حيث يتطلع ليصبح خامس الأندية البرازيلية التي تفوز باللقب بعد نادي كورينثيانز (2000، 2012)، ونادي ساو باولو (2005)، ونادي إنترناسيونال (2006).

وسجل نادي بالميراس مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية خلال العام الماضي، عندما حصد على المركز الرابع بعد خسارته أمام نادي تايجرز أونال المكسيكي في النصف النهائي، ونادي الأهلي المصري بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.