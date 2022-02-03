أشرف صبحي يغادر إلي ياوندي لدعم منتخب مصر أمام الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

غادر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري إلى ياوندي، اليوم الخميس، لدعم منتخب بلاده في مواجهة الكاميرون التي ستقام مساء اليوم في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية، أن صبحي توجه إلى الكاميرون لحضور مباراة المنتخب المصرى أمام نظيره الكاميرونى ضمن منافسات الكان.

وأكد أشرف صبحي خالص تمنياته للاعبى للمنتخب المصري والجهاز الفنى بأن يكون التوفيق حليفهم فى مباراة اليوم، وتقديم مباراة قوية تؤكد مكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الافريقية وإسعاد الجماهير.

ويلتقى وزير الشباب والرياضة المصري عقب وصوله للكاميرون مع نظيره الكاميرونى لبحث التعاون المشترك بحضور السفير مدحت المليجى سفير مصر بالكاميرون، علاوة على لقاء رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبى.